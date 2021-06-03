Tunus Cumhurbaşkanı Said Kovid-19'la mücadelede Fransa'dan destek istedi - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Paris'in desteğinin sürmesini talep etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, konuk Başbakan Castex ve Dışişleri Bakanı Le Drian ile başkentteki Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Tunus ve Fransa arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik alanlarında köklü ilişkiler bulunduğuna işaret eden Said, iş birliğinin özellikle istihdam, göç, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, bilim ve teknoloji araştırmaları konusunda geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede Fransa'nın Tunus'taki devlet hastanelerine tıbbi oksijen üretimi üniteleri gibi yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Said, bu konuda Paris'in desteğini sürdürmesi çağrısı yaptı.

Fransa Başbakanı Castex de Tunus'un demokrasi tecrübesini takdir ettiklerini belirterek, özellikle ekonomi, sosyal ve sağlık alanındaki zorluklar karşısında Tunus'u desteklemeye devam etme arzusunda olduklarını ifade etti.

Tunus ziyaretine dün başlayan üst düzey Fransız heyetinin temaslarını bugün tamamlaması bekleniyor.