Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti

12.04.2022 22:28
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Özel Temsilci Kepel'i makamında kabul etti.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine değinilen görüşmede hızlı gelişmeler, birbiri ardına yaşanan krizler ve bunların bölgesel ve uluslararası etkileri gölgesinde bölgedeki ve dünyadaki genel duruma ilişkin bir dizi konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca görüşmenin özgürlük, demokrasi ve insan haklarının korunmasına olan ortak inancı teyit etmek için bir fırsat olduğu aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti

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Kaynak: AA

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