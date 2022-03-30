Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'i feshettiğini açıkladı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'i feshettiğini açıkladı

30.03.2022 23:27

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'ni feshettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'ni feshettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yayınlanan videoda konuşan Cumhurbaşkanı Said, "Tunus Devleti ve kurumlarını korumak için Parlamentoyu feshediyorum." ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi yapılan Meclis oturumunu yasadışı olarak değerlendiren Said, parlamenterleri "başarısız bir darbe" yapmakla suçladı.

Çalışmaları dondurulan Meclis üyelerinden çevrimiçi oturum

Bugün Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti'nin başkanlığında düzenlenen çevrimiçi oturuma Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'i katılmıştı.

Oturumda, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı 116 oy ile kabul edilmişti.

Tunus Meclisi, Raşid el-Gannuşi başkanlığında 28 Mart'ta Meclis Ofisi üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir toplantının ardından "30 Mart'ta çevrimiçi oturum düzenleme" kararı almıştı.

Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "30 milletvekilinin yazılı talebi doğrultusunda, 30 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Meclis oturumunda, Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan istisnai kararların kaldırılması görüşülecek." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said ise Meclis'in yeniden toplanma girişimini "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.

Meclis'in 2 Nisan'da da ülkedeki siyasi ve mali krizlerin değerlendirileceği çevrimiçi bir oturum daha düzenlemesi bekleniyor.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'i feshettiğini açıkladı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'i feshettiğini açıkladı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'i feshettiğini açıkladı

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Kaynak: AA

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