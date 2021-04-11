Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır'da Ezher Şeyhliği ile Hristiyanlara ait bir katedrali ziyaret etti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Şeyhliğini ve "İsa'nın Doğuşu Katedralini" ziyaret ettiği belirtildi.

Said, 9 Nisan'da başladığı ve Mısır devlet erkanıyla bir araya geldiği ziyareti kapsamında bugün Mısır'ın önemli dini merkezlerini gezerek buradaki yetkililerle görüştü.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in, Said'le bir araya gelerek, "radikallikle mücadele, İslam ve Arap kimliğinin korunması" konularını görüştüğü kaydedildi.

Mısır Ortodoks Kilisesinin açıklamasında ise Said'in, Kahire'nin doğusundaki İsa'nın Doğuşu Katedrali'ni ziyaret ettiği ve buradaki rahip Tadros'un kendisine bir hediye verdiği aktarıldı.

Mısır'da 2018'de açılan İsa'nın Doğuşu Katedrali, Orta Doğu'da Hristiyanlara ait en büyük katedral olma özelliğini taşıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı olarak Mısır'ı ilk kez ziyaret eden Said, mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya gelmişti.