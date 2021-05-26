Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Ne darbe taraftarıyız ne de meşruiyetin dışına çıkanların tarafındayız" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, danışmanlarının darbe planı hazırladıkları yönündeki iddialara karşın "ne darbe taraftarı ne de meşruiyetin dışına çıkanların yanında olduklarını" belirterek, devlet kurumları arasındaki entegrasyonu desteklediklerini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya sayfasında, Said'in Başbakan Hişam Meşişi ve Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile Kartaca Sarayı'ndaki görüşmesinin görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde Middle East Eye internet sitesinin yayımladığı Tunus Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarınca hazırlandığı öne sürülen hükümete karşı darbe planı iddialarına yanıt veren Said, "Ne darbe taraftarıyız ne de meşruiyetin dışına çıkanların tarafındayız. Bilakis biz, kurumlar arası entegrasyonu savunuyoruz." dedi.

Devletin kurumları arasında tam bir entegrasyon olması gerektiğini vurgulayan Said, farklı bakış açıları ve görüşlerin mümkün olduğunu ancak farklı pozisyonlara ve anlaşmazlıklara bakmaksızın bütünlüğü ve diplomasisi tek bir devletin gölgesinde olduklarını kaydetti.

Said, devletin bütünlüğünün altını çizerek, "Devletin birbirinden kopuk bir şekilde yönetilmesi mümkün değildir. Devlet tektir ve farklı kurumlar kanun çerçevesinde bir devlet içinde çalışır." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta "darbe planı" iddiası

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığına" yönelik iddialar, İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesince gündeme getirilmişti.

Sitenin ulaştığı belgelerde, Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdıktan sonra ikilinin dış dünyayla tüm bağlantılarının kesilerek Saray'dan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın da Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca ulusal bir olağanüstü hal durumunda tüm iktidarı ele alma yetkisini kullanmasının planlandığı öne sürülmüştü.

Plan doğrultusunda, halihazırda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörü görevinde bulunan General Halid el-Yahyavi'nin İçişleri Bakan Vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin şehir giriş çıkışlarında konumlandırılacağı iddia edilmişti.

İddiaların muhatabı Cumhurbaşkanlığı ise henüz konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Said diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclis'in onayladığı Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine Anayasa'ya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.