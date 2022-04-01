Tunus Cumhurbaşkanı Said, Parlamentolar Arası Birlik'e şikayet edildi - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Parlamentolar Arası Birlik'e şikayet edildi

01.04.2022 17:18
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Parlamentolar Arası Birlik'e şikayet edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i feshetme kararından dolayı Parlamentolar Arası Birlik'e (PAB) şikayet edildiği bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i feshetme kararından dolayı Parlamentolar Arası Birlik'e (PAB) şikayet edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in kararıyla feshedilen Meclis'in Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, Cenevre merkezli PAB İnsan Hakları Komitesi Başkanlığı'na iletilen şikayet metnini Facebook sayfasında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Said'in, hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi olarak Meclis'i feshetmesinden dolayı PAB'a şikayet edildiğini aktaran Mezyub, "Bu şikayet aynı zamanda Cumhurbaşkanı Said'in, milletvekillerine yönelik tahrik ve tehdit eylemlerine öncelik etmesi sebebiyle gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Mezyub, Tunus'ta 120'den fazla milletvekilinin cezası idam olan suçlamalarla yargılanması için işlemlerin başlatıldığına işaret etti.

Konuyla ilgili Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Temsilciler Meclisi çalışmalarının askıya alınmasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrimiçi oturum düzenlemişti.

Çevrimiçi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said, aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 30 milletvekilinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Parlamentolar Arası Birlik'e şikayet edildi - Son Dakika


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