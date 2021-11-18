Tunus Cumhurbaşkanı Said, siyasi sistemde reforma gitmeyi planlıyor - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, halkın talebi doğrultusunda siyasi sistemde birtakım reformlar planladıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ülkedeki siyasi durumu değerlendirdi.

Tunusluların talepleri doğrultusunda siyasi sistemde reforma gidileceğini ifade eden Said, konuya ilişkin bir takvim üzerinde çalışıldığını ve bunun kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yargıya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Said, "Yargı, Tunus devletinin yargısıdır ve bağımsızdır. İktidarın yargı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Halkın talep ettiği yolsuzluktan kurtulma bağımsız yargıçlar tarafından sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede 25 Temmuz'da parlamentonun çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği olağanüstü kararların ardından siyasi sistemde ve seçim sisteminde değişikliğe gidileceği belirtilmişti.

Said, bu değişiklikleri geniş katılımlı "ulusal diyaloğun" ardından yapılacak referandumla hayata geçirmeyi planlıyor.

Birçok siyasi oluşum ve sivil toplum kuruluşu Said'in olağanüstü kararlarının ardından oluşan "istisnai durumun" uzadığı görüşünde.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Said'in 25 Temmuz'da tüm yetkileri elinde topladığı kararların ardından ülke ekonomik açıdan daha zor günler yaşıyor.