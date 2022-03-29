Tunus Cumhurbaşkanı Said'ten Meclis'in toplanması girişimine uyarı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said'ten Meclis'in toplanması girişimine uyarı

29.03.2022 09:31

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, aldığı kararla çalışmalarına son verdiği Meclis'in oturum düzenleme girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, aldığı kararla çalışmalarına son verdiği Meclis'in oturum düzenleme girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoya göre, Said, Milli Güvenlik Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ülkenin birliğine el uzatmak güvenliğine ve Tunus halkının güvenliğine el uzatmaktır." ifadelerini kullandı.

Said, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Devlet ve kanunlar vardır. Devlet içeriden ve dışarıdan iplerle hareket eden bir kukla değildir. Tunus devlet kurumları, küçük misyonlarla ayakta durmaz. Bugün olan ve sanal toplantı olarak kabul edilenler yasa dışıdır çünkü mecliste olduğu gibi meclis ofisinin de çalışmaları dondurulmuştur."

"Devlet dağılıyordu ve her yerde meclisin feshi talepleri vardı. İşte bundan dolayı 25 Temmuz'da Anayasa'ya uygun şekle göre istisnai kararlar alındı." diyen Said, ülkesinin dışarıda ve içeride bir egemenliğinin olduğunu, bunu karıştırmak isteyen ya da iç savaş çıkarmak isteyenleri, onlara karşı çıkacak kurumlar ve güçler varlığı ile uyardı.

Said, Meclisin yeniden toplanma girişimini "Bugünkü veya daha sonra çağrısı yapılacak toplantılar, bazılarının sandığa gitme korkusundan dolayı yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirdi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla çalışmalarına son verilen Meclis, 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleme kararı almış ve parlamenterlere katılmaları için duyuru yapılmıştı.

Söz konusu toplantı çağrısı öncesinde, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi başkanlığında 28 Mart 2022'de Meclis Ofisi üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir toplantı düzenlenmişti.

25 Temmuz kararlarının kaldırılması görüşülecek

Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "30 milletvekilinin yazılı talebi doğrultusunda, 30 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Meclis oturumunda, Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan istisnai kararların kaldırılması görüşülecek." ifadesini kullandı. Mecliste 2 Nisan'da ülkedeki siyasi ve mali krizlerin değerlendirileceği bir oturumun daha yapılması bekleniyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'ten Meclis'in toplanması girişimine uyarı
Tunus Cumhurbaşkanı Said'ten Meclis'in toplanması girişimine uyarı
Tunus Cumhurbaşkanı Said'ten Meclis'in toplanması girişimine uyarı

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Kaynak: AA

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