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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer yok" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer yok"

31.07.2021 23:30
Tunus Cumhurbaşkanı Said:

Muhammed RabahTUNUS (İHA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, haklar yasa çerçevesinde korunduğu için ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer olmadığını söyledi.

Muhammed Rabah

TUNUS (İHA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, haklar yasa çerçevesinde korunduğu için ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer olmadığını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı ve "darbe" olarak nitelendirilen kararlara dair açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Said'in bugünkü açıklaması, Tunus Bankalar ve Finansal Kurumlar Meslek Birliği (APTBEF) Başkanı Mohamed Al-Aqrabi ve dernek üyeleri Mona Said ve Bay Hisham Al-Rubai ile Kartaca Sarayı'ndaki görüşmesi sırasında geldi. Said yaptığı açıklamada, haklar yasa çerçevesinde korunduğu için ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer olmadığını söyledi. Said, bankacılık ve finans kurumları sektöründeki aktivistleri bu istisnai dönemde ekstra çaba göstermeye ve yürürlükteki faiz oranlarını mümkün olduğunca düşürerek Tunus halkını desteklemeye çağırdı. Yolsuzluk yapanların ülkeyi iflasın eşiğine getirdiğini söyleyen Said, "Faiz oranlarını mümkün olduğunca düşürerek Tunus halkının yanında durmanızı rica ediyorum" dedi.

Said ayrıca, "Yeteneklerimizle, arkadaşlarımızın yardımıyla tüm zorluklara göğüs gerebiliriz ancak her şeyden önce kendimize güvenelim. Birçok insanın hayal bile edemeyeceği sonuçlara ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said'in açıklamasının ardından Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti.

(İHA)

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer yok

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Ülkede adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer yok' - Son Dakika


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