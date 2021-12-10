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Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki krizin kaynağının 2014 anayasası olduğunu savundu - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki krizin kaynağının 2014 anayasası olduğunu savundu

10.12.2021 00:23
Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki krizin kaynağının 2014 anayasası olduğunu savundu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan krizin kökeninde, artık geçerliliği ve meşruiyeti kalmayan 2014 anayasası olduğunu öne sürdü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan krizin kökeninde, artık geçerliliği ve meşruiyeti kalmayan 2014 anayasası olduğunu öne sürdü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Tunus Üniversitesinde görev yapan anayasa profesörleri Es-Sadık Belıyd, Emin Mahfuz ve Muhammed Salih bin İsa ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Said, 2014 anayasasının meşruiyetinin ele alındığı görüşmede, "Bugün Tunus'ta yaşanan sorun, geçerliliği kalmayan ve meşruiyeti olmadığı için de uygulanması mümkün olmayan 2014 anayasasının sonucudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Said, "Sorunun çözümü için gidilmesi gereken yol artık bellidir. Bu da tamamen farklı ve yeni bir yöntemle halka müracaat etmek ve onun iradesine dayalı hukuki bir çözüm getirmektir." ifadesini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Tunus'ta Ocak 2014'te 200'den fazla milletvekilinin onayıyla yeni bir anayasa oluşturulmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkmak için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.

Muhammed Salih, cumhurbaşkanı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki krizin kaynağının 2014 anayasası olduğunu savundu - Son Dakika


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