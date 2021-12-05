Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin Paris ve Milano başkonsoloslarını görevden aldı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un Paris ve Milano başkonsoloslarını görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tunus'un Paris Başkonsolosu Muhammed et-Tahir el-Arbavi ve Milano Başkonsolosu Adil Bin Abdullah'ın görevden alındığı duyuruldu.

Ayrıca, söz konusu görevden alınmaların yerine Paris Başkonsolosluğuna Rıza el-Garslavi'nin, Milano Başkonsolosluğuna ise Halil el-Cendubi'nin atandığı belirtildi.

Açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanlığından, Paris ve Milano başkonsolosluklarında derinlemesine bir mali ve idari denetimin yürütülmesi emri verildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından aralarında üst düzey yetkilerinin de olduğu birçok yönetici ve devlet memurunu görevden almıştı.

25 Kasım'da ise farklı ülkelerde görevli 15 diplomatın, herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alındığı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararname yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.