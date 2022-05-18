Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Venedik Komisyonu'na" şikayet edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Venedik Komisyonu'na" şikayet edildi

18.05.2022 16:15
Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Venedik Komisyonu'na" şikayet edildi

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'i seçim sürecinde usulsüzlük ve ihlaller yaptığı iddiası ile Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'na (Venedik Komisyonu) şikayet etti.

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'i seçim sürecinde usulsüzlük ve ihlaller yaptığı iddiası ile Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'na (Venedik Komisyonu) şikayet etti.

Feshedilen Tunus Parlamentosu'nda 16 milletvekiline sahip Özgür Anayasa Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said hakkında 25 Temmuz'da düzenlenecek Anayasa ve seçim yasalarının değişimini öngören referandum sürecini etkileyecek usulsüzlükler ve ihlaller yaptığı gerekçesi ile Venedik Komisyonu'na başvuruda bulundukları belirtildi.

Seçim sürecinin "vatandaşlık kavramını ortadan kaldırmayı" hedeflediği iddia edilen açıklamada, "Sonucu önceden bilinen seçimin tek kontrolörü olan Said, seçim sürecini şahsına bağlılık taahhüdüne dönüştürmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aldığı kararların eleştirildiği açıklamada, "Mevcut iktidar halkın iradesini yok sayarak bireysel irade ile seçim sistemini ve yönetim şeklini değiştirme konusunda ısrarcı davranıyor. Seçilmiş ve atanmış devlet kurumlarının görüşü alınmadan yasal dayanağı olmayan kararnameler ile bu süreç işleniyor. Ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olan bu durum açık bir hukuk ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Konseyi'nin 18 üye devleti tarafından 1990 Mayıs ayında kurulan Venedik Komisyonu, anayasal konularda Avrupa Konseyi'nin danışma organı olarak görev yapıyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Anayasa, Hukuk, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, 'Venedik Komisyonu'na' şikayet edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:21:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Venedik Komisyonu'na" şikayet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement