Son Dakika Haberleri: - Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yemin Ederek Görevine Başladı
Son Dakika Güncel - Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yemin Ederek Görevine Başladı

- Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yemin Ederek Görevine Başladı

57 dakika önce

- Tunus Cumhurbaşkanı Said, yemin ederek görevine başladıTUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said yemin ederek resmen görevine başladı.

- Tunus Cumhurbaşkanı Said, yemin ederek görevine başladı

TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said yemin ederek resmen görevine başladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 72,71'ini alan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said yemin ederek resmen görevine başladı. Olağanüstü parlamento oturumunda düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır ve hükümet başkanları, bakanlar, ulusal komitelerin temsilcileri ve diplomatik birliklerin üyeleri katıldı.

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu geçtiğimiz perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, bağımsız aday Kays Said'in cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 72,71'ini aldığını açıkladı. YSK, Said'in rakibi Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 27,29'unu aldığını kaydetti.

- Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yemin Ederek Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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