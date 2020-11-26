Tunus Cumhurbaşkanı Said, yolları kapatan göstericilere yasaların uygulanmasını istedi - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gösteriler sırasında yolları kapatan protestoculara ilgili yasaların uygulanması talimatını verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Said ülkedeki birçok bölgede ekonomik ve toplumsal nedenlerle yapılan gösterilere ilişkin görüşmede bulundu.

Açıklamada, Said'in yolları kapatarak vatandaşların temel gıda ve ürünlere ulaşımını engelleyenlere yasaların uygulanması talimatı verdiği ifade edildi.

Tunus'un çeşitli bölgelerindeki insanların zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen Said, vatanın ve vatandaşların çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak, hep birlikte ülkenin geçirmekte olduğu mali zorlukları aşma çağrısında bulundu.

Ülkede ekonomideki kötü durumun yol açtığı işsizlik ve sosyal sorunlar nedeniyle son dönemde gösteriler artarken, göstericiler yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle birçok bölgede yolları geçişe kapatıyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 20 daralırken, işsizlik yüzde 3 artarak yüzde 18'e çıktı. Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu.

Tunus Başbakanı Meşişi, ülkesinin eşi görülmemiş bir ekonomik krize tanık olduğunu belirtirken, Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi ise ülke ekonomisinde 2020'de yüzde 7-8 oranında daralma tahmin ettiklerini açıklamıştı.