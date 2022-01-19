Üye Girişi
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyazları kaldırdı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyazları kaldırdı

19.01.2022 23:47
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyazları kaldırdı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi (YYK) üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi (YYK) üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "28 Nisan 2016 tarih ve 2016-34 sayılı Temel Kanun maddesine göre YYK üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımlar, Cumhurbaşkanı Kays Said'in imzaladığı kararnameyle kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta "yargı reformu" tartışmaları

Ekim 2021'de YYK Başkanı Yusuf Buzahir ile görüşen Cumhurbaşkanı Said, Tunus halkının taleplerinin yerine getirilmesinin ancak adil bir yargıyla gerçekleşebileceğini ve bunun yolunun da yargının arındırılmasıyla mümkün olduğunu kaydetmişti.

YYK Başkanı Buzahir, Cumhurbaşkanı Said'in "reform açılımının" ardından yatığı açıklamada, "yürütme organının yargıda reform yapmak istemesini uluslararası hukuk kriterlerinin ihlali" olarak değerlendirmişti.

Buzahir açıklamasında, "Yargının liste bazında ve yürütme organı (Cumhurbaşkanı ve hükümet) aracılığıyla reform yapılarak arındırılması, uluslararası standartlara aykırı ve ters etki yaratabilecek yanlış bir yoldur." ifadelerine yer vermişti.

Tunus'ta başta Nahda Hareketi olmak üzere birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği "olağanüstü" kararlarının ardından yargıya müdahale edilmesinden endişe duyuyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Reform, Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyazları kaldırdı - Son Dakika


Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok         
23:48
Sosyal medya hesabının şifresini vermediği için eşini öldürdü Sosyal medya hesabının şifresini vermediği için eşini öldürdü         
23:39
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:18 İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
22:18 Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti
22:06 Ekrem İmamoğlu'na "tiyatro" çıkışında bulunan Fırat Tanış'a Şahan Gökbakar'dan yanıt
22:03 Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
21:49 Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 23:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyazları kaldırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement