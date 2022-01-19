Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyazları kaldırdı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi (YYK) üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "28 Nisan 2016 tarih ve 2016-34 sayılı Temel Kanun maddesine göre YYK üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımlar, Cumhurbaşkanı Kays Said'in imzaladığı kararnameyle kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta "yargı reformu" tartışmaları

Ekim 2021'de YYK Başkanı Yusuf Buzahir ile görüşen Cumhurbaşkanı Said, Tunus halkının taleplerinin yerine getirilmesinin ancak adil bir yargıyla gerçekleşebileceğini ve bunun yolunun da yargının arındırılmasıyla mümkün olduğunu kaydetmişti.

YYK Başkanı Buzahir, Cumhurbaşkanı Said'in "reform açılımının" ardından yatığı açıklamada, "yürütme organının yargıda reform yapmak istemesini uluslararası hukuk kriterlerinin ihlali" olarak değerlendirmişti.

Buzahir açıklamasında, "Yargının liste bazında ve yürütme organı (Cumhurbaşkanı ve hükümet) aracılığıyla reform yapılarak arındırılması, uluslararası standartlara aykırı ve ters etki yaratabilecek yanlış bir yoldur." ifadelerine yer vermişti.

Tunus'ta başta Nahda Hareketi olmak üzere birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği "olağanüstü" kararlarının ardından yargıya müdahale edilmesinden endişe duyuyor.