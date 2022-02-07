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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetti

07.02.2022 22:20
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyini feshettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyini feshettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Said ile Başbakan Necla Buden Ramazan Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." dedi.

Ülkede yolsuzluğun önüne geçmek için bu kararın alındığını ifade eden Said, "Ülkede yolsuzluktan arınmayı sağlamak herkesin önünde eşit olduğu adil bir yargı ile sağlanabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said, "birçok suçun cezasız kaldığını ve cezalandırılma korkusu olmadan bu suçların işlendiğini, suç işleyenlerin yargıya sızan iktidardaki partiler tarafından korunduğunu" savundu.

Yüksek Yargı Konseyi: Fesih yasal değil

İçişleri Bakanlığına 5 Şubat'ta yaptığı ziyaret sırasında geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını söyleyen Said, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir."

Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme niyeti olduğunu bildirmesinin ardından, başta yargı kurulları olmak üzere, Meclis ve ülkedeki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden söz konusu fesih kararının kabul edilmeyeceği açıklamaları geldi.

Yüksek Yargı Konseyinden yapılan açıklamada, "Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanak yok. Kanunlar ve Tunus Anayasası Yüksek Yargı Konseyini feshetme mekanizmasından yoksundur." ifadelerine yer verildi.

Yüksek Yargı Koseyi Başkanı Yusuf Buzahir de bugün yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren emniyet güçlerince, idari personel ve Konsey üyeleri dahil binaya girişlerin engellediğini duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını açıklamıştı.

Said'in bu kararı ülkedeki birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.

Yüksek Yargı Konseyinin görevleri nelerdir?

Yüksek Yargı Konseyi, yetkileri çerçevesinde yargının sağlıklı işleyişi ve yargının bağımsızlığını Tunus Anayasası ve uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda güvence altına alan anayasal bir kurum olarak biliniyor.

Görevleri arasında, "bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması, yıllık raporun görüşülmesi ve onaylanması, yargının sağlıklı ve bağımsız işleyişinin sağlanması için gerekli reformların önerilmesi, adaletin tesisi ve idaresine ilişkin kanun tasarıları ile teklifleri hakkında görüş bildirmek" yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetti - Son Dakika


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