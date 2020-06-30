Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Libya meselesini görüştü - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Libya meselesini görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede, Libya meselesi özelinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede, Libya meselesi özelinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ve Dendias, Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Açıklamada, Dendias'ın, "Avrupa Birliği kanalıyla Yunanistan'ın Tunus'a yardım etmesi meselesi de dahil olmak üzere pek çok noktada görüş alışverişinde bulunma ve uzun bir görüşme yapma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Tunus'a yönelik yardımın sadece yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle sınırlı olmayıp ekonomik kalkınmayı da kapsadığını belirten Dendias, Tunus'un demokrasi tecrübesinin AB-Tunus arasında iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Libya konusunda Tunus'un yaklaşımını değerlendiren Dendias, "Tunus'un Libyalıların özgür iradesi doğrultusunda Libya'da siyasi bir çözüm arama çabasını takdirle karşıladığını" ifade etti.

Dendias, Yunanistan'ın, Libya'dan tüm yabancı savaşçıların çıkması gerektiği konusunda Tunus'la aynı fikirde olduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 01:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Libya meselesini görüştü - Son Dakika

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