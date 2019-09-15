Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yurt dışından katılım yüzde 10
Son Dakika Güncel Haber

Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yurt dışından katılım yüzde 10

50 dakika önce

Tunus'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt dışı katılımının yüzde 10,8 olduğu bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yurt dışından katılım yüzde 10, System.String[]

Tunus'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt dışı katılımının yüzde 10,8 olduğu bildirildi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Hüsna bin Süleyman, yaptığı basın toplantısında, yurt dışında cuma günü başlayan oy kullanma işlemlerinin, yerel saatle 10: 00'da sona erdiğini ifade etti.

Yurt dışında seçimlere katılım oranının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini aktaran Bin Süleyman, en yüksek katılım oranının Arap ülkelerinden olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin oy kullanabileceği seçimde, ülke genelinde 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ülke içinde ve dışında 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde 24 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından siyasetçi Muhsin Merzuk ile iş adamı Selim Riyahi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu. Böylece seçimlerdeki aday sayısı 24'e gerilemişti.

Bugünkü seçimde adaylardan yüzde 50'den fazla oy alan çıkmazsa ikinci tura gidilecek.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 30 kentte yağış uyarısı
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Deprem uzmanından korkutan Çankırı depremi açıklaması: Birkaç gün daha sürebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:47:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yurt dışından katılım yüzde 10
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]