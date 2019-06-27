Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bu hafta ikinci kez geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bu hafta ikinci kez geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Tunus Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 93 yaşındaki Sibsi, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Sibsi, geçen cuma da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmıştı. Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, cumartesi günü taburcu edilen Sibsi'nin sağlığının iyi olduğunu söylemişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyor. Listenin ilk iki sırasında Malezya Cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed (94) ve Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth (93) yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çarpıcı uyarı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]