Son Dakika Haberleri: "Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik"
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"Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik"

56 dakika önce

Acilen hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunun "kritik" olduğu belirtildi.

Acilen hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunun "kritik" olduğu belirtildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullandı.
Kafraş, sosyal medyada dolaşan Sibsi'nin vefat ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yaklaşık bir saat önce yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı belirtilmişti.

Sibsi, geçen cuma da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmıştı. Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, cumartesi günü taburcu edilen Sibsi'nin sağlığının iyi olduğunu söylemişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyor. Listenin ilk iki sırasında Malezya Cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed (94) ve Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth (93) yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
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