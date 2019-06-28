Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlığı iyiye gidiyor
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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlığı iyiye gidiyor

35 dakika önce

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlığı iyiye gidiyor, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün rahatsızlığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlığında iyileşme görüldüğünü söyledi.

Karraş, "Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu daha iyi. Bu sabah Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi ile telefonda görüştü." dedi.
Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık sebebiyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Kafraş, Sibsi'nin vefat ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaları yalanlamıştı.
Sibsi, 21 Haziran'da da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmış, ertesi gün taburcu edilmişti.
Tunus dün Cumhurbaşkanı Sibsi'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının yanı sıra başkentte iki ayrı noktaya düzenlenen terör saldırılarıyla sarsılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:37 Kaynak: AA
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