Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı
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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı

41 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Tunus halkına başsağlığı dileyerek, Sibsi'nin her zaman Türkiye'nin dostu olarak hatırlanacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Tunus halkına başsağlığı dileyerek, Sibsi'nin her zaman Türkiye'nin dostu olarak hatırlanacağını bildirdi.
Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatından derin üzüntü duyuyor, merhuma Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Sibsi'nin, Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'un siyasi geçiş sürecini hoşgörü ve uzlaşı temelinde başarıyla tamamlamasında önemli roller üstlendiği belirtilen açıklamada, merhum Cumhurbaşkanı'nın Tunus'un demokratikleşmesine ve istikrara kavuşturulmasına değerli katkılar sağladığı kaydedildi.
Açıklamada, "2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı tevcih edilen Sayın es-Sibsi, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine de önemli katkıda bulunmuş olup, her zaman Türkiye'nin değerli bir dostu olarak sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır." ifadesi yer aldı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı, başkent Tunus'ta dün gece sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:11 Kaynak: AA
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