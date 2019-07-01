Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tedavisinin ardından taburcu edildi
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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tedavisinin ardından taburcu edildi

1 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak Kartaca'daki konutuna geçtiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tedavisinin ardından taburcu edildi, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak Kartaca'daki konutuna geçtiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan ve sağlık durumu düzelen Sibsi, akşam saatlerinde başkent Tunus'taki askeri hastaneden taburcu edildi.
Açıklamada, Kartaca'da ikamet ettiği konuta geçtiği bilgisi verilen Sibsi'nin kendisiyle ilgilenen askeri hastane ekibi ile sağlığı konusunda endişe eden herkese içten teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız es-Sibsi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının akşam saatlerinde hastaneden ayrıldığını, sağlık durumunun normal olduğunu ve ilerleyen günlerde çalışmalarına döneceğini ifade etti.
1 hafta içinde 2'nci kez hastaneye kaldırılmıştı
Tunus Cumhurbaşkanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık sebebiyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Sibsi, 21 Haziran'da da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmış, ertesi gün taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
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