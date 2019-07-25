Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (1) - TUNUS
Son Dakika Güncel Haber

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (1) - TUNUS

29 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Zirvesi'nden arşiv görüntüler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi görüşmesinden arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin düzenlediği bir basın toplantısından arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Zirvesi'nden arşiv görüntüler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi görüşmesinden arşiv görüntüler
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin düzenlediği bir basın toplantısından arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (1) - TUNUS
Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Arap Birliği, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu DGS sonuçları açıklandı Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:18:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (1) - TUNUS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]