Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (1) - TUNUS
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Zirvesi'nden arşiv görüntüler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi görüşmesinden arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin düzenlediği bir basın toplantısından arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi...
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:48 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus
'ta düzenlenen 30. Arap Birliği
Zirvesi'nden arşiv görüntüler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tunus Cumhurbaşkanı
Sibsi görüşmesinden arşiv görüntüler
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin düzenlediği bir basın toplantısından arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.
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