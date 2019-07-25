Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (3)
2 saat önce
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin kaldırıldığı askeri hastanenin önünden görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tunus Cumhurbaşkanı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:39 Kaynak: AA
Baci Kaid es-Sibsi'nin kaldırıldığı askeri hastanenin önünden görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.
FaceApp uygulamasıyla dolandırdı! Eğlence mekanında paraları harcarken yakalandı Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu Adnan Oktar iddianamesinde şok detaylar! Tecavüzler video kaydına alındı