Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (3)
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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (3)

2 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin kaldırıldığı askeri hastanenin önünden görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin kaldırıldığı askeri hastanenin önünden görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (3)
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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