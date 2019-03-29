Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Kralı ile Görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Kralı ile Görüştü

41 dakika önce

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Kralı ile Görüştü, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Tunus'u ziyaret eden Kral Selman bin Abdulaziz, başkentteki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Sibsi ile bir araya geldi.


Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatıran liderler, ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.


Kral Selman, 3 gün sürecek ziyaret çerçevesinde dün akşam Tunus'a ulaşmıştı.


Tunus'ta pazar günü 30. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

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