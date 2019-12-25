Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı: 'Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları... - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları...

6 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları belirliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı:

Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele"

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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