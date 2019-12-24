Tunus Cumhurbaşkanı ve Libyalı temsilcilerden

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve ülkeyi ziyaret eden Libyalı temsilcilerin imzasıyla yayımlanan "Barış İçin Tunus Bildirisi"nde Libya'daki krizden çıkış için siyasi diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said'in Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle başkentteki Kartaca Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası, ortak bir bildiri yayımlandı.

"Barış İçin Tunus Bildirisi"nde, Libya'daki siyasi krize uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde çözüm bulunması için Libyalı tüm taraflar müzakere masasına davet edildi.

Libya'da çözümün ancak Libyalıların eliyle mümkün olduğu vurgulanan bildiride, "siyasi görüşü ve eğilimi ne olursa olsun hiçbir kesimin dışlanmaması" gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Libyalı temsilciler, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in öncülüğünde ve bildiride belirlenen ilkeler doğrultusunda bir siyasi girişim başlatılması kararı aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'daki krizin çözümü için bir girişim başlatılması konusunu görüşmek üzere Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcilerini Kartaca Sarayı'nda kabul etmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi de Ocak 2017'de Mısır ve Cezayir'in desteğiyle Libya krizinin çözümü için bir girişim başlatmıştı. Söz konusu girişim kapsamında Libya'da çatışan taraflara, devletin inşası için diyalog masasına oturmaları çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık Trablus'u korumak için ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.