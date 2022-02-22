Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini savundu - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini savundu

22.02.2022 23:58
Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini savundu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine yeni bir yargı organı oluşturan kararını, "yargıya müdahale girişimlerini engelleme amacı taşıdığını" söyleyerek savundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine yeni bir yargı organı oluşturan kararını, "yargıya müdahale girişimlerini engelleme amacı taşıdığını" söyleyerek savundu.

Cumhurbaşkanı Said, Adalet Bakanı Leyla Ceffal ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nizar bin Naci ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi ve yerine geçici yüksek yargı konseyi oluşturulmasının amacı, yargıya sızma ve müdahale etme girişimlerinin ortadan kaldırılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Tunus yargısının bağımsız olduğu ve bu bağımsızlığa müdahale edilmediği ileri sürülen açıklamada, "Ülkenin yolsuzluklardan kurtarılması için yargının yolsuzluklardan kurtarılması gerekiyor. Geçici yüksek yargı konseyi, yalnızca hakimlerden oluşturuldu ve kurum her türlü sızma ve müdahale girişiminden uzak tutuldu." ifadelerine yer verildi.

"Elektronik istişare" süreci

Tunus'ta ulusal diyalog çalışmaları kapsamında ocak ayında başlatılan "elektronik istişare" sürecine ilişkin ise "Elektronik istişare sürecinde birtakım teknik aksaklıklar yaşanmakta. Bunun dışında bazı taraflar bu girişimin başarısızlığa uğraması için uğraşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in ulusal diyalog kapsamında başlattığı "elektronik istişareler" birçok siyasi parti tarafından boykot ediliyor.

Yeterli teknik altyapı olmadığı için "elektronik istişare" sürecine katılımın çok az olacağını söyleyen siyasiler, Said'i "istişare sürecini kendi gücünü desteklemek için kullanmakla" suçluyor.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 21 Ekim 2021'de yapılan açıklamada, halkı demokratik dönüşüm sürecine dahil etmek için ulusal diyalog kapsamında "elektronik istişareler" yapılacağı duyurulmuştu. "e-Ulusal İstişare Kapısı" adıyla 2 Ocak'ta resmen başlayan sürecin 20 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Adalet Bakanı, cumhurbaşkanı, Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini savundu - Son Dakika


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