Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor

6 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanlığı, hükümetin kurulması için yürütülen istişarelerin devam edeceğini, kabinenin ise en kısa zamanda açıklanacağını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanlığı, hükümetin kurulması için yürütülen istişarelerin devam edeceğini, kabinenin ise en kısa zamanda açıklanacağını duyurdu.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'e kabine listesini sunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında bakanların isimlerinin bugün açıklanacağını söyledi.

Cemli'nin basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Cemli ile Said'in görüşmesinin ardından yeni kabinenin kamuoyuna açıklanmasının beklendiği ancak istişarelerin devam etmesine karar verildiği" belirtildi.

Açıklamada, yeni kabinenin en yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi ancak süre verilmedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık'ta Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı
TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak İstanbul'da kısa süreli kar yağdı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
08:35 Ankara'da uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
08:34 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
08:33 Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
08:33 Adana çalamadıkları güvercinleri yaktılar - Son Dakika
08:32 Yabancı uyruklu sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika
08:30 TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Son Dakika
07:24 İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 08:39:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]