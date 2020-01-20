Tunus Cumhurbaşkanlığı: "Macron, Berlin Konferansı'na katılmamamızı anladığını söyledi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanlığı: 'Macron, Berlin Konferansı'na katılmamamızı anladığını söyledi' - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanlığı: "Macron, Berlin Konferansı'na katılmamamızı anladığını söyledi"

7 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunuslu mevkidaşı Kays Said'e Berlin Konferansı'na katılmamalarını anlayışla karşıladığını söyleyerek, Libya krizinin çözümü için alınacak herhangi bir inisiyatifte Tunus'un da yer alması gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunuslu mevkidaşı Kays Said'e Berlin Konferansı'na katılmamalarını anlayışla karşıladığını söyleyerek, Libya krizinin çözümü için alınacak herhangi bir inisiyatifte Tunus'un da yer alması gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron dün akşam Said'i aradı.

"Macron, Cumhurbaşkanı Said'e Tunus'un Berlin Konferansı'na katılmamasını anladığını söyledi." denilen açıklamada, Macron'un, Said'e konferansta konuşulan konular ve elde edilen sonuçlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede iki lider, Libya ile ilgili muhtemel bir girişimde Tunus'un da yer alması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Said de telefon görüşmesinde, çözüme ulaşmak için sivil toplum kuruluşları ve kabile temsilcilerini bir araya getirerek, girişim başlatma konusunda sarf ettiği çabalardan söz etti.

Said ayrıca, Libya'daki durumdan en çok zarar gören ülkenin Tunus olduğunu ve savaşın, başta güvenlik olmak üzere tüm alanları etkilediğini vurguladı.

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansa katılmamıştı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla dün Berlin'de konferans düzenlenmişti. Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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