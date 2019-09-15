Son Dakika Haberleri: Tunus, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
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Tunus, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

1 saat önce

Tunus, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Tunus, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında, System.String[]

Tunus, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçimlerde, 7 milyon 88 bin kişi oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel saatle 08.00'de başlayıp, 18.00'de son bulacak. Tunus medyası, seçimlerde 7 milyon 88 bin kişinin oy kullanacağını, seçmenlerin yüzde 49'unun kadın olduğunu açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümünün ardından yapılan seçimlerde, adayların yüzde 50'nin üstünde oy alamaması halinde, ikinci tura gidilecek. 24 adayın yarıştığı seçimde, aday sayısının fazla olması nedeniyle, ikinci tura kesin gözüyle bakılıyor.

Tunus, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:14 Kaynak: DHA
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