Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi tamamlandı
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Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi tamamlandı

50 dakika önce

Tunus'ta 15 Eylül tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları dün akşam itibari ile tamamlanırken Tunus Başbakanı Yusuf Şahid de adaylığını resmileştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi tamamlandı, System.String[]
Tunus'ta 15 Eylül tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları dün akşam itibari ile tamamlanırken Tunus Başbakanı Yusuf Şahid de adaylığını resmileştirdi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibs'in 24 Temmuz'da hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan koltuğu doldurması gereken Tunus, 15 Eylül 2019 tarihinde yeni cumhurbaşkanını seçecek. Önümüzdeki ay yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuru süresi dün gece itibariyle tamamlanırken, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ise adaylığını resmileştiren son isimler arasından yer aldı. Yaşasın Tunus Partisi'nden adaylığını koyan 43 yaşındaki genç başbakan, kendini "yeni neslin adayı" olarak tanımlarken, Şahid'in eski siyasi sistem-karşıtı olması da dikkatleri çekiyor.

Seçimlere güçlü adaylar katılıyor

Başbakan Yusuf Şahid'in yanı sıra, Tunus Cumhurbaşkanlığı için birçok güçlü isim yarışıyor. Adaylar arasında seçimlere bağımsız olarak katılan Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, ve meclisteki en güçlü parti olan Nahda Hareketi'nden adaylığını koyan Meclis Başkanı Abdül Fetah Moro dikkatleri çekiyor. Diğer adaylar arasında eski Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki, eski Başbakan Mehdi Cuma, ve iş insanı Nabil Karvi gibi isimler bulunuyor.

Seçim Kurulu'nun, bu ay içerisinde aday başvurularını inceleyerek adaylığı kabul edilenleri açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 3 hafta sonra da 6 Ekim tarihinde Milletvekili seçimlerinin yapılması bekleniyor. - TUNUS
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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