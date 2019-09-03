Son Dakika Haberleri: Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
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Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

2 saat önce

Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, seçim vaatlerini açıkladı.

Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, seçim vaatlerini açıkladı.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:39 Kaynak: AA
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