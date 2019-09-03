Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
2 saat önce
Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, seçim vaatlerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:39 Kaynak: AA
Tunus Alternatif Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Mehdi Cuma, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, seçim vaatlerini açıkladı.
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