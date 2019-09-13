Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

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Cumhurbaşkanlığı adayı Selma el-Lumi Rekik'in vatandaşlarla bir araya gelmesi

Kadınların sevgi gösterisi yapması

Cumhurbaşkanlığı adayı Selma el-Lumi Rekik'in konuşma yapması Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Emel Partisi Başkanı Selma el-Lumi Rekik, seçim kampanyası kapsamında Bace kentinde vatandaşlarla bir araya geldi.