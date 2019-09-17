Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
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Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

1 saat önce

Tunus'ta Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi'nin ikinci tura kaldığı resmi olarak açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı, System.String[]

Tunus'ta Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi'nin ikinci tura kaldığı resmi olarak açıklandı.


Tunus Yüksek Seçim Komisyonu yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi'nin ikinci tura kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada bağımsız aday yüzde 18.4, yolsuzluk yaptığı iddiaları ile tutuklu bulunan Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi'nin ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardığı belirtildi.


Tunus'ta Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 24 aday yarışmıştı. Tunus Yüksek Seçim Konseyi, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere yurt içindeki katılım oranının yüzde 45.02, yurt dışında ise yüzde 19.7 olduğunu duyurmuştu. - TUNUS

Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
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