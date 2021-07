Tunus Devlet Başkanı Said, Devlet Televizyonu genel müdürünü görevden aldı - Son Dakika

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Mohammed Lesad Dahiş'i görevden aldı.

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden alan ve Tunus meclisinin yetkilerini donduran Tunus Devlet Başkanı Kays Said yeni bir karar daha aldı. Said, aldığı yeni karar kapsamında Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Mohammed Lesad Dahiş'i görevden aldı. Said, Dahiş'in yerine Avatif Eddali'yi geçici olarak atadığını açıkladı.

Meclisin yetkilerinin dondurmasının ardından Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Sadi'in karalarını anayasaya karşı darbe olarak nitelendirmişti. Tunus'taki en büyük parti olan Nahda Hareketi düzenlediği bir toplantıda ülkede yaşananların anayasal çerçeveler kapsamında ele alınması gerektiğini vurgulamıştı. - TUNUS