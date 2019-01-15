Tunus Devrimi, Hedeflerinin Ancak Yarısını Gerçekleştirdi"

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ekonomide beklenen başarıyı sağlayamayan Tunus devriminin ancak hedeflerinin yarısını gerçekleştirdiğini söyledi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ekonomide beklenen başarıyı sağlayamayan Tunus devriminin ancak hedeflerinin yarısını gerçekleştirdiğini söyledi.



Tunus devriminin 8. yıl dönümü dolayısıyla Cezayir'in El-Habar gazetesine konuşan Merzuki, "Tunus devrimi iş, AŞ gibi ekonomik vaatleri henüz karşılayamadı. Tunus devrimi hedeflerinin ancak yarısını gerçekleştirdi." dedi.



Tunus'un 2019'da gerçekleştireceği cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle "karşı devrim girişimlerini" sonlandıracağını belirten Merzuki, "Tunus, bugün daha özgür. Basın, son noktasına kadar hür. Tunus halkının artık yeni bir anayasası ve demokrasiyi kuran gerçekten önemli kurumları var. Ama, geçiş süreci uzadıkça sorunlar da birikiyor." diye konuştu.



Türkiye ve Katar'a terörle mücadelede övgü



Tunus ordusuna silah ve teçhizat desteği dolayısıyla Türkiye'den övgüyle söz eden Merzuki, "Terörle mücadelede Avrupalıların aksine bize Türkler ve Katarlılar yardımcı oldu. Tunus'taki karşı devrim güçleri Türklerden ve Katarlılardan nefret eder." ifadelerini kullandı.



Merzuki, terörle mücadelede Batılı ülkelerden yardım gelmediğinin altını çizerek, Tunus güvenlik birimlerinin terörle mücadeleyi çok zayıf ekipmanla yürütmeye çalıştığını hatırlattı.



"Devrimi yok etmek isteyenler arasında BAE vardı"



Merzuki, görevi sırasında Tunus'un birçok ülke tarafından tarafından hedef alındığına dikkati çekerek şunları söyledi:



"Devrimi yok etmek isteyenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vardı. BAE'nin bizlere bu kadar düşmanca davranacağını hiçbir zaman tasavvur etmemiştim. Tunus'a finans terörünü saldılar. Arap Baharı deneyiminin başarısızlığı için üzerimize bozguncu basını musallat ettiler."



Tunus'un devrimden sonraki ilk cumhurbaşkanı Merzuki, Tunus halkının bilinci nedeniyle karşı devrimin başarıya ulaşamayacağı değerlendirmesinde bulundu.



2019 Seçimleri ve adaylık düşüncesi



Munsif el-Merzuki, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini, ancak bu konuda esas meselenin seçimlerin herhangi bir şüphe bırakmaksızın gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı.



Devrik lider Zeynel Abidin bin Ali rejiminin kalıntılarının "tüm partilerin aynı, siyasetin rezil bir şey" olduğu şeklinde seçmenleri ikna etmeye çalıştığı yorumunu yapan Merzuki, bunun Tunusluların sandıklardan uzak durmasına ve seçimlere katılımın düşük olmasına yol açtığını söyledi.



Suriye rejimine ilişkin tavır



Merzuki, Tunus'un 2012'de, cumhurbaşkanlığı döneminde, Suriye rejimiyle ilişkilerin koparılmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Ben başından beri Suriye devriminin silahlı boyuta ulaşmasına karşıydım. Yıl 2013 olduğunda Suriye rejimi ve Beşşar Esed sivil halka varil bombalarıyla saldırarak vahşetin zirvesine yükselmişti. Sonra da benden bir insan hakları savunucusu olarak susmamı mı bekliyordunuz?" ifadelerini kullandı.



Tunus, 14 Ocak 2011'de Arap Baharı'ndaki ilk devrimi gerçekleştirmişti. Tunus'ta başlayan süreç kısa süre içinde Arap başkentlerine yayılarak kitlesel protestolara yol açmıştı.



Arap Baharı devrimlerinin ulaştığı diğer ülkelerin aksine Tunus, "karşı devrim, askeri darbe, iç savaş ve dış müdahale" gibi süreçlere kurban gitmeden, iktidarın seçim yoluyla değiştiği bir sisteme kavuşmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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