Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu

22.03.2022 20:50
Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine son verme çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine son verme çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İslamabad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Cerendi'nin yaptığı konuşmaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Cerendi, İİT üyesi ülkeleri, Filistin halkına karşı sorumluluk üstlenmeye davet ettiği konuşmasında, "İsrail'in günlük hak ihlallerine, kutsal değerlere yönelik saldırılarına ve Filistin halkına dayattığı yerleşim politikalarına son verme" çağrısı yaptı.

Terör ve şiddet eylemlerine karşı önleyici mekanizmaların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Cerendi, insan kaçakçılığı, yasadışı göç ve uluslararası suçlarla mücadele etmek için dayanışma içerisinde ortak çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik krize de değinen Cerendi, "Tüm Arap ve İslam ülkeleri finans konusunda uzmanlaşmış kurumların katkılarıyla, ekonomik ve kalkınma alanlarında daha güçlü ortaklıklar kurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Ulusal Meclisinde başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 23 Mart'ta sona erecek.

Toplantıya İİT'ye üye 57 ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) temsilciler de katılıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda, Filistin, Cammu Keşmir, Afganistan meseleleri, dünyada artan İslamofobi, iklim değişikliği ve aşı eşitsizliği gibi konular ele alınıyor.

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BM: Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsrailli yaşıyor BM: Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsrailli yaşıyor ABD: Tunus halkının demokratik bir hükümet özlemini destekliyoruz ABD: Tunus halkının demokratik bir hükümet özlemini destekliyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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