Tunus Dışişleri Bakanı'ndan "demokrasi ve hukuk devletine bağlılık" vurgusu - Son Dakika

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, ülkesinin demokratik süreçten ve hukuk devleti ilkesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Cerendi, Uluslararası Frankofon Örgütü Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşmede Tunus'un demokratik süreçten geri dönmeyeceğini ifade eden Cerendi, genel ve bireysel özgürlükler, hukuk devletinin tesisi ve insan hakları konularının tartışılamaz ve geri dönüşü olmayan seçenekler olduğuna işaret etti.

Genel Sekreter Mushikiwabo da Tunus'un özgürlüklerin korunduğu hukuk ve kurumlar devleti olarak kalacağına ve bölgedeki demokratik deneyimin başarısının bir örneği olmayı sürdüreceğine inandığını söyledi.

Tunus'un Frankofon Zirvesi'ni düzenlemeye hazır olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mushikiwabo, ülkenin zirvenin başarısına etkin bir şekilde katkıda bulunabileceğine olan güvenini vurguladı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla Meclisin çalışmalarını dondurarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Said, 22 Eylül 2021'de de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.