Tunus Dışişleri Bakanı, Türkiye-Afrika ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin ifadelerine yer verildi.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cerendi, sürdürülebilir ekonomik ve insani kalkınma için Türkiye-Afrika ilişkilerinin "stratejik bir çerçevede" geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Cerendi, "Türkiye-Afrika ortaklığının sürdürülebilirliği ve gelişimi, ortak sorunlara kalıcı çözümler üretmeye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Afrika arasındaki ortaklığın, "iklim değişikliği, ekonomik büyüme, ilaç ve aşı üretimi başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere bilgi ve teknoloji aktarımı konularındaki zorluklara karşı" geliştiğini kaydeden Cerendi, olağanüstü uluslararası şartların bu ortaklığı zorunlu kıldığını vurguladı.

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da düzenleniyor.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve yarın tamamlanması planlanan Zirve'ye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.