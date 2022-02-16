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Tunus, Dünya Bankasından 400 milyon dolarlık yeni kredi alacak - Son Dakika

Tunus, Dünya Bankasından 400 milyon dolarlık yeni kredi alacak

16.02.2022 00:13
Tunus, Dünya Bankasından 400 milyon dolarlık yeni kredi alacak

Tunus hükümeti, Dünya Bankasının sosyal boyutlu reformları finanse etmesi için kendisine 400 milyon dolar kredi sağlamayı planladığını duyurdu.

Tunus hükümeti, Dünya Bankasının sosyal boyutlu reformları finanse etmesi için kendisine 400 milyon dolar kredi sağlamayı planladığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Necla Buden, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac başkanlığında bir heyeti kabul etti.

Kabul sırasında Belhac, Başbakan Buden'e, Dünya Bankasının ilk aşamada sosyal boyutlu reformları finanse etmek için yaklaşık 400 milyon dolarlık fon sağlayacağını iletti.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek, Kovid-19 aşılarının sağlanması ve Tunus için gerekli sağlık desteği için ayrılan diğer meblağların da sağlanacağını kaydeden Belhac, Dünya Bankasının, Tunus'un sosyal alanda yansımaları olacak ekonomik reformları uygulamak için hak ettiği tüm gerekli fonları sağlamaya hazır olduğuna işaret etti.

Başbakan Buden de Dünya Bankası'nın Tunus'un yanında yer almasını, kurumlarına duyduğu yüksek güveni ve özellikle de sosyal yönü ilgilendiren zayıf sosyal grupları desteklemek için başlattığı reformları finanse etme konusundaki istekliliğini takdir etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus, Dünya Bankasından 400 milyon dolarlık yeni kredi alacak - Son Dakika


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