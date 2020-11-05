Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor - Son Dakika

Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor

05.11.2020 16:45
Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor, System.String[]

Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, Tunus ekonomisi için 2020 yılında yüzde 7-8 oranında daralma tahmin ettiklerini söyledi.

Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, Tunus ekonomisi için 2020 yılında yüzde 7-8 oranında daralma tahmin ettiklerini söyledi.

Parlamentoda katıldığı bir bilgilendirme oturumunda konuşan Abbasi, Tunus ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdüğünü ikinci çeyrekteyse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 20 daraldığını ve 2020 sonunda yüzde 7-8 daralma tahmin ettiklerini aktardı.

Abbasi, "Tunus ekonomisi pandemiden önce zorlu bir durumdaydı ve salgının yansımasıyla tablo daha da ağırlaştı." dedi.

Salgının en şiddetli biçimde etkilediği sektörlerin orta ve küçük ölçekteki işletmeler olduğuna işaret eden Merkez Bankası Başkanı, pandeminin turizm sektörünü de sert biçimde vurduğunu ve işsizliği artırdığını söyledi.

Abbasi, "Tunus'taki gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) uzun bir aradan sonra eksiye doğru gidecek. Tasarruflar yüzde 6 oranında azaldı ve doğrudan dış yatırımlar da aynı şekilde düştü." diye konuştu.

Dış yatırımların GSYİH'ye oranını geçen yıl yüzde 26 olduğunu ancak bu oranın 2020'de yüzde 13'e düşeceğini dile getiren Merkez Bankası Başkanı, 2019'da yüzde 6,7 olarak kaydedilen enflasyonun 2020'de yüzde 5,4'e düşmesini tahmin ettiklerini, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu paylaştı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, henüz yakın zamanda yaptığı bir açıklamasında, ülkesinin "eşi görülmemiş bir ekonomik kriz" yaşadığını açıklamıştı.

Tunus'ta hükümetin parlamentoya gönderdiği 2020 yılı ek bütçe talebi, parlamento komitesi ve merkez bankasının "harcamaları 4 milyar dolar daha artıracağı ve cari açığı GSYİH'ye oranla yüzde 14 oranında arttıracağı" itirazı doğrultusunda geri çekilmişti.

Salgın öncesinde de düşük büyüme rakamları, yüksek işsizlik, kamu hizmetlerinde eksiklik ve yüksek kamu borcu gibi göstergelerle olumsuz bir ekonomik tablo sergileyen Tunus'ta, siyasette çalkantılı dönemin de eklendiği Kovid-19 sonrası gidişat daha da kötüleşti.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 20 daralırken, işsizlik yüzde 3 artarak yüzde 18'e çıktı. Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2019'da ülkeyi ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bırakmıştı. Ancak, en önemli döviz kaynağından yoksun Tunus'ta 2020 yılında turizm gelirlerinin yüzde 66 oranında azaldığını, turizm kaynaklı sektörlerde 50 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Merkez Bankası, Turizm, Tunus, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
Artan vakalar sonrası yeni karar! Esenler'de bazı noktalarda HES kodu uygulamasına geçiliyor Artan vakalar sonrası yeni karar! Esenler'de bazı noktalarda HES kodu uygulamasına geçiliyor         
15:49
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar         
14:57
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı         
12:48
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 17:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei