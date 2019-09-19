Son Dakika Haberleri: Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hayatını kaybetti
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Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hayatını kaybetti

1 saat önce

Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti.

Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hayatını kaybetti, System.String[]

Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti.


Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.


Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'de Suudi Arabistan'a kaçmıştı. - RİYAD

Suudi Arabistan, Zeynel Abidin, Cumhurbaşkanı, Tunus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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