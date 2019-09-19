Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hayatını kaybetti
1 saat önce
Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti.
Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'de Suudi Arabistan'a kaçmıştı. - RİYAD
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