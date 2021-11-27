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Tunus, Filistin için düzenlenecek uluslararası barış konferansını destekliyor - Son Dakika

Tunus, Filistin için düzenlenecek uluslararası barış konferansını destekliyor

27.11.2021 22:29
Tunus, Filistin için düzenlenecek uluslararası barış konferansını destekliyor

Tunus, işgal altındaki Filistin'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde gerçek bir barış sürecine girmek için yapılan uluslararası konferans çağrısını desteklediğini duyurdu.

Tunus, işgal altındaki Filistin'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde gerçek bir barış sürecine girmek için yapılan uluslararası konferans çağrısını desteklediğini duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus, adil Filistin davasına ve Filistin halkının herhangi bir zamanaşımına uğramayan meşru haklarını savunma hakkına daimi desteğini teyit ediyor. 1967 sınırlarındaki topraklarında, başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, işgalci gücü BM kararlarına saygı duymaya zorlamak ve kardeş Filistin'in acı çektiği işgali sona erdirecek şekilde sorumluluk almaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkının meşru haklarını kazanması için yapılacak her türlü girişimin destekleneceği belirtilen açıklamada, "Tüm ilgili tarafların katılımıyla, uluslararası hukuka, BM kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayalı gerçek bir barış sürecine girmek için düzenlenecek tam yetkiye sahip uluslararası konferans çağrısını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki devletli çözümün sağlanması, işgalin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için 2021'in başlarında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle nisan 2014'te durmuştu.

Birleşmiş Milletler, Filistin, İşgal, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus, Filistin için düzenlenecek uluslararası barış konferansını destekliyor - Son Dakika


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