Tunus Gazeteciler Sendikasından Cumhurbaşkanı Said'e "Al Jazeera'nin ofisini açın" çağrısı - Son Dakika

Tunus Gazeteciler Sendikası, yaklaşık 2 hafta önce yapılan baskının ardından kapatılan Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Tunus ofisinin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Gazeteciler Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'e seslendi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'e Al Jazeera televizyonunda çalışan basın mensuplarının ofislerine dönmelerine imkan tanıması çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sendika, Said'den bilgiye erişim hakkına saygı duyması ve gazetecilerin doğru bilgiye zamanında ulaşımını kolaylaştırması talebinde bulundu.

Açıklamada ayrıca İçişleri Bakanlığı memurlarından, sahadaki gelişmeleri takip eden gazetecilerin çalışmalarına engel olmamaları istendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz gecesi aldığı olağanüstü kararların ardından, güvenlik güçleri Al Jazeera'nin başkent Tunus'taki ofisine baskın düzenlemişti.

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tunus makamlarınca öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen baskın sonrası tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarılmıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da, anayasanın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.