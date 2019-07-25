Tunus geçici Cumhurbaşkanı El Nasır'dan ilk açıklama

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Devlet kurumlarında boşluk kalmayacak "dedi.Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümünden saatler sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Devlet kurumlarında boşluk kalmayacak "dedi.



Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümünden saatler sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. El Nasır, Tunusluların sabırlı olması ve birliğini bozmaması için çağrı yaparak, "Anayasaya dayanarak bundan sonra Tunus Cumhurbaşkanı ben olacağım. Anayasa uygulanacak ve devlet kurumlarında boşluk kalmayacak" ifadelerini kullandı.



El Nasır'ın Cumhurbaşkanı olarak daha sonra yemin edeceği belirtilirken, ülkede yapılacak seçimlere kadar geçici Cumhurbaşkanı olarak göreve devam edeceği kaydedildi.



Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiğinin duyurulmasından sonra Tunus Parlamentosu Başkanı Muhammed El Nasır geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.



Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi bu sabah saatlerinde başkent Tunus'taki askeri hastanede hayatını kaybetmişti. Sibsi'nin ölümü nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildiği ve Sibsi'nin Cumartesi günü toprağa verileceği kaydedildi. - TUNUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti

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