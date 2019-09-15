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Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır oyunu kullandı

27 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlendiği Tunus'ta ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır, oyunu kullandı.

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır oyunu kullandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlendiği Tunus'ta ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır, oyunu kullandı.


Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır, Tunus'un kuzeydoğusunda Sidi Bou Said bölgesinde bir seçim merkezine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan El Nasır, yurt içi ve yurt dışındaki Tunuslu seçmenlere sandık başına gitme çağrısı yaparak, oylama oranının yüksek olmasının ulusal birliği artıracağını ve demokrasi yolunu güçlendireceğini ifade etti.


Yerel saatle 08.00'de oy verme işleminin başladığı Tunus'ta 7 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Tunus genelinde 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek. 25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Tunus Parlamentosu Başkanı Muhammed El Nasır geçici cumhurbaşkanı olarak atanmıştı. - TUNUS

Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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