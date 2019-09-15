Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın vatandaşlarla selamlaşması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın oyunu kullanması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Tunus'un Sidi Bu Said bölgesindeki 20 Mart İlkokulunda kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:22 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın vatandaşlarla selamlaşması
Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın oyunu kullanması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Tunus'un Sidi Bu Said bölgesindeki 20 Mart İlkokulunda kullandı.
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