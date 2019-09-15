Son Dakika Haberleri: Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı
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Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın vatandaşlarla selamlaşması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın oyunu kullanması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Tunus'un Sidi Bu Said bölgesindeki 20 Mart İlkokulunda kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın vatandaşlarla selamlaşması

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın oyunu kullanması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Tunus'un Sidi Bu Said bölgesindeki 20 Mart İlkokulunda kullandı.

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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