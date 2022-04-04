Tunus Genç Hakimler Derneği, Adalet Bakanı'nın "savcılığın çalışmasına müdahalesini" kınadı - Son Dakika

Tunus Genç Hakimler Derneği, Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in savcılığın çalışmalarına müdahale ettiğini belirterek buna tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşu olan Genç Hakimler Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Ceffal'in, 25 Temmuz 2021'de alınan olağanüstü kararları iptal eden yasayı onaylayan milletvekillerine yönelik soruşturma açılmasıyla eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Kays Said, ardından da savcılar ve hakimlerle görüşmesini kınadı.

Bu toplantının, Adalet Bakanının hakimler üzerinde kontrol sahibi olduğu görüntüsü verdiği kaydedilen açıklamada, bu durumun hakimlerin, davacılar ve kamuoyu önündeki tarafsızlığına zarar vereceği, çalışmaları konusundaki güveni sarsacağı aktarıldı.

Açıklamada, savcılığının toplum adına kamu davalarını açan ve yürüten, yasaların gereği gibi uygulanmasını sağlayan bağımsız bir yargı organı olduğu; yürütme organı ya da başka organlara bağlı olmadığı vurgulandı.

Anayasaya göre, savcılığın adli yargının bir parçası ve anayasa tarafından sağlanan güvence altında olduğu; bu nedenle kimsenin çalışmalarına müdahil olamayacağı ifade edildi.

Savcıların, görevlerini Meclis tarafından onaylanan objektif ve yargı hukukuna göre düzenlenen ceza politikaları çerçevesinde yürüttüğü vurgulanan açıklamada, bu politikanın, anayasa ya da kanunların dışında bireysel şekilde Adalet Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenemeyeceği kaydedildi.

Ayrıca Adalet Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanının kamu davası açıldığında veya dava yürütülürken Savcılığın yetkilerine veya çalışmalarına müdahale etme hakkı olmadığı aktarıldı.

Meclis üyeleri çevrimiçi oturum düzenledi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said Meclisi fethettiğini duyurdu

Çevrim içi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise, aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından dün Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

Tunus'ta bazı kesimler, kararnamelerle yetkilerini genişleten Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.